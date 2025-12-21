Muğla’da acı kaza: Motosiklette yolcu olan Halil öldü! Şoför henüz 16 yaşındaydı...

Acı kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletin sürücüsü M.D. (16), dönüş yapmak isteyen başka bir motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada motosiklet devrildi. Kazada M.D. ile arkasında oturan Halil Altın, asfalt zemine savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Halil Altın, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.