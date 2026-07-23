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Giriş Tarihi: 23.07.2026 13:43

Muğla'da dehşet! Sokaktaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

Muğla'nın Urla ilçesinde sokakta kavga eden Ercan Göktaş (57) ile Çınar Agah Ersoy (19) birbirini bıçakla yaraladı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Muğla’da dehşet! Sokaktaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Göktaş ile Çınar Agah Ersoy arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Göktaş ve Ersoy, birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göktaş ve Ersoy, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Göktaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA #URLA

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Muğla'da dehşet! Sokaktaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada
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