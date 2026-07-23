Muğla’da dehşet! Sokaktaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Göktaş ve Ersoy, birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.