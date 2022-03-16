Muğla’da doktoru darp etmişti: Sağlıkçılardan alkışlı protesto!

'BENİ İTİP BOĞAZIMI SIKTI'



Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.



PROTESTO EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDI



Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.