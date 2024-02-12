Muğla’da etkili fırtına! Feribot seferleri iptal

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısından sonra Marmaris'te etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde yağışın kesilmesinden sonra etkisini sürdüren fırtınadan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dalgalar, sahilleri dövdü, işletmeler zarar gördü. Fırtınadan dolayı şuana kadar olumsuz bir durum ihbarı alınmazken ekipler tetikte bekledi. Marmaris için saat 15.00'dan sonra yağış bekleniyor.

Muğla Bodrum'da ise etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle Bodrum-İstanköy arası feribot seferleri yapılamadı. Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına sebebiyle balıkçılara denize açılmayın uyarısı yapıldı. İlçenin güney sahillerine vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.