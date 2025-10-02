Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da feci kaza: Minibüs ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 18:44

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüs ile çekici çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Milas- Bodrum karayolu Meşelik mevkisinde meydana geldi. T.I. yönetimindeki 26 SE 796 plakalı çekici ile N.S. yönetimindeki 48 HO 6674 plakalı minibüs çarpıştı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde minibüsteki yolculardan Mehmet Günaydın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZADA YARALANAN 10 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada ağır yaralanan E.K. ve diğer 9 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Günaydın'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

