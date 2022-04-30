Eski karısı ve yeğenini öldürmüştü! Olay yerine yakın bölgede baygın halde yakalandı

Muğla'da iddiaya göre Özay Kayar (51), eski karısı Sevgi Yılmaz (35) ile aynı işyerinde çalışan yeğeni Özgür Dağ'ı (25) aradı. Özay Kayar, Dağ'dan eski eşini barışmak için konuşmak istediğini otomobille getirmesini söyledi. Bunun üzerine iş çıkışında Dağ, Yılmaz'ı alarak otomobille buluşma yerine gitti. Özay Kayar, eski eşi Yılmaz ve Dağ'la Yatağan-Bozdoğan yolunda buluştu. Taraftar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özay Kayar yeğeni Dağ'ı bıçakladı. Eski eşi Yılmaz'a ise silahla ateş etti. Olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sevgi Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Özgür Dağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.