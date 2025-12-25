Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da otomobil TIR'a ok gibi saplandı: Hurda yığınına döndü! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 25.12.2025 08:59

Muğla'da otomobil TIR'a ok gibi saplandı: Hurda yığınına döndü! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde bir otomobil, yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. Otomobilde yolcu olarak bulunan C.Ö.(24) hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Acı kaza, gece saatlerinde Muğla karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında duran TIR'a çarptı.

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre otomobilin sürücüsünün Ş.Ö. olduğu öğrenilirken, araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Ş.Ö. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Menteşe’de TIR'a çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da otomobil TIR'a ok gibi saplandı: Hurda yığınına döndü! 1 ölü, 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz