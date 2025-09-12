Muğla’da Sıla’yı öldüren kazada 1,5 milyon TL manevi tazminat kararı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçen yıl yaya geçidinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan Tolga Yağcı yargılandığı mahkemede 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Olay 14 Aralık 2022'de Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Salihpaşalar Mahallesi'ndeki karayolunda Tolga Yağcı, idaresindeki araç, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sıla Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Sıla'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili süren davada sürücü Tolga Yağcı, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ayrıca şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu. Sıla Akgül'ün aile avukatının karara itiraz edeceği açıklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararla ilgili istinaf etme yönünde inceleme ve değerlendirme yapmıştı.

KARAR İSTİNAFTA BOZULDU

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Muğla 3.'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar incelendi. Yapılan inceleme sonucunda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukat Didem Alaca kararı istinafa taşıdı. İstinaf istemi yerinde görülerek verilen karar İzmir Bölge Adliye 19. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Ayrıca olayın basit taksiri aşarak bilinçli taksir boyutuna ulaştığı vurgulandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısının istinaf talebi gibi karar bozulmuştu. Muğla 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık Yağcı 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

TAZMİNAT ÖNEMLİ, SUÇLUNUN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ

Yargıtay incelemesinde ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, hapis cezasının onanmasını talep etti. Sıla Akgül'ün ailesi tarafından Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan manevi tazminat davasında da karar çıktı. Yapılan yargılama sonucunda Yargıtay incelemesinde ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, hapis cezasının onanmasını talep etti. Ailenin avukatı Didem Alaca, "Toplam 1,5 milyon TL manevi tazminat kararı verildi. Karşı tarafın bu karara itiraz hakkı bulunuyor. Ancak elbette ki tüm bu süreçler çocuğumuzu geri getirmez. Bizim için tazminat önemli değil, biz suçlunun ceza almasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.