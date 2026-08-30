Muğla’daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün saat 10.40 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına 4 uçak, 16 helikopter, 170 arazöz, 37 iş makinesi ve 938 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
🔥 KONTROL ALTINDA— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 30, 2026
📍 #Muğla #Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak #Antalya #Kaş'a sıçrayan yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık.
Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Yangınla mücadelemize destek veren tüm… pic.twitter.com/QYbb3bdsQK