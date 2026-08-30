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Giriş Tarihi: 30.08.2026 11:35

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, kısa sürede yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

DHA Yaşam
Muğla’daki orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün saat 10.40 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 4 uçak, 16 helikopter, 170 arazöz, 37 iş makinesi ve 938 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA #SEYDİKEMER #ANTALYA #KAŞ

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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
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