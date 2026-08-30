Muğla’daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 4 uçak, 16 helikopter, 170 arazöz, 37 iş makinesi ve 938 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör