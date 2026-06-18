Muhalif medyanın algı operasyonu deşifre oldu: Kur’an kurslarına hakaret edeni kahraman ilan ettiler!

BAŞKAN GENÇ ORTAMI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Oysa görüntülerin tamamı izlendiğinde bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Toplantının düzenini bozan ve toplumun manevi değerlerini hedef alan ifadeler kullanan şahıs, tüm uyarılara rağmen tavrını sürdürdü. Buna karşın Başkan Ahmet Metin Genç'in sakinliğini koruduğu, tartışmaya girmek yerine ortamı yatıştırmaya çalıştığı görülüyor.