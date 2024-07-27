İstanbul’da Muharrem ayının birlik ve bereketi için 35 bin kase aşure dağıtıldı

Muharrem ayı nedeniyle İstanbul Kâğıthane Belediyesi tarafından ilçe meydanında gerçekleştirilen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Kâğıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Ak Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Milliyetçi Hareket Partisi Kâğıthane İlçe Başkanı Şafak Taştemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ay Yıldız desenli aşure kazanının başına geçen Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; İstanbul Valisi Davut Gül, Kaymakam Niyazi Erten ve AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker ile birlikte aşure dağıttı. Programda Muharrem ayı vesilesiyle dualar ve ilahiler de okundu. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Kâğıthane meydanımızda vatandaşlarımızla aşure programında bir araya geldik. Aşure bir yemek olmaktan öteye, bir ve beraber olmayı, bereketi, paylaşmayı temsil ediyor. İnşallah Muharrem Ayı, ülkemiz ve tüm İslam âlemine, tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirsin." dedi.