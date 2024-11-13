Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davasında mahkeme 9. Yargı Paketi’ni bekliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına ilişkin dava görülmeye devam edildi. Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

SESLİ, YAZILI VEYA GÖRÜNTÜLÜ İLETİYLE HAREKET ETME SUÇUNA ÖN ÖDEME

Mahkeme Başkanı, taraflar arasında uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını bildirdi. Cumhuriyet Savcı kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanunun 7 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini fakat henüz resmi gazetede yayınlanmadığını ve burada yer alan 'sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret edilmesi' suçu yönünden ön ödeme getirildiğini beyan etti. Bunun üzerine söz konusu kanunun derdest dosyada uygulanıp uygulanmaması konusunda tereddüt bulunması nedeniyle mahkemenin değerlendirmesini talep ederek uygulanmaması durumunda sanıklar hakkında esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı yeni bir kanun geldiğinde sanıklar adına uyarlama yargılaması yapmak zorunda kaldıklarına değinerek, "Bakanlık bürokratlarınca da 9. Yargı Paketi'nin cuma gününe kadar Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklenildiğini öğrendik." dedi. Söz isteyen Maksut Serim'in avukatı, henüz bahse konu kanunun yürürlüğe girmediğini gerekçesiyle, söz konusu davayı etkilemeyeceğini bu durum mevcudiyetinde dosya hakkında karar verilmesini istedi. Muharrem İnce'nin avukatları ise sanıkların iddianamede yer alan suçlar kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

9. YARGI PAKETİNİN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMASI BEKLENECEK

Mahkeme Başkanı, 'sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret edilmesi' suçuna yönelik ön ödeme getirilmesine ilişkin maddenin yer aldığı 9. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklenilmesine ve bunun üzerinden resen inceleme yapılmasına hükmederek, duruşmayı 29 Ocak'a erteledi.