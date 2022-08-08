Muharrem orucu dualarla açıldı! Vatandaşa aşure dağıtıldı

Hicri senenin başlangıcı Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü dolayısıyla İstanbul'da çeşitli programlar düzenlendi. Fatih Belediyesi, Esenler Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Kağıthane Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi program düzenledi. Fatih Belediyesi 15 bin aşure ikramı yaptı. Öğle namazı sonrası Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Fatih Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Mihrimah Sultan Camii, Hırka-i Şerif Camii, Sümbül Efendi Camii, Süleymaniye Camii ile ilçede yer alan kütüphanelerde bulunan öğrencilere aşureler ikram edildi. İlçede yaşayan yaşlı vatandaşlara da aşureler evlerine teslim edildi.



MİMAR SİNANIN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ



Ayrıca, Gürsoy Vakfı'nca Mimar Sinan'ın vasiyetini yerine getirmek için Süleymaniye Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi. Süleymaniye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlara aşure dağıttıktan sonra Mimar Sinan'ın türbesini ziyaret etti. Türbede Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Hasan Gürsoy, Süleymaniye Camisi'nin restorasyonunda amel defterleri arasında Mimar Sinan'ın vakfiyesine ulaştıklarını söyledi. Gürsoy, vakfiyede Mimar Sinan'ın "Her Muharrem'in 10'unda cami görevlileri benimle ilgili hatim okusunlar, bu hatimlerin duasını türbemin başında yapsınlar. Ayrıca gelirinden belli bir akçe ayrılıp fakir fukaraya yemek ve aşure dağıtılsın." ifadelerinin yer aldığını kaydetti. Vakfiyedeki bu ifadelerin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Gürsoy, "Bunu vazife edindik ve 12 yıldır devam ettiriyoruz. İnşallah kıyamete kadar da devam edeceğiz. Kendi vakfımızı da görev olarak bilinsin diye not ettirdik" dedi.



ESENLER'DE 5 BİN KİŞYE AŞURE DAĞITILDI



Esenler'de ise Dörtyol Meydanı ile Menderes Metro İstasyonu'nda toplam 5 bin kişiye aşure dağıtımı yaptı. Aşure dağıtımlarının hafta boyunca devam edeceği belirtildi.





NURTEPE CEMEVİ'NDE DE İFTAR VERİLDİ

Muharrem Ayı'nın başlamasıyla 12 gün boyunca tutulan oruç ibadeti nedeniyle Kağıthane Nurtepe Cemevi'nde de iftar verildi. Kağıthane Belediye Başkan Öztekin de iftara katılarak sofranın bereketini paylaştı. Başkan Öztekin, burada vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Yemek öncesinde vatandaşlara hitap eden Cemevi Dedesi Zeynel Şahan, Muharrem Yası ve Matem Orucu ile ilgili konuşma yaparak, ibadetlerin kabul olmasını diledi. Ardından okunan duayla birlikte vatandaşlar hep birlikte Muharrem Ayı'nın ilk orucunu açtı. Sıcak hava nedeniyle açık havada düzenlenen oruç açma yemeğinde, birlik beraberlik mesajları verilirken Başkan Öztekin vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.





ZEYTİNBURNU'NDA 10 BİN KASE AŞURE DAĞITILDI



Zeytinburnu Belediyesi Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününde ilçede 10 bin kase aşure dağıttı. Cami, istasyon meydanları, sevgi evleri, kütüphaneler, huzurevleri, gasilhaneler de yapılan aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.





KERBELA ŞEHİTLERİ RAHMETLE YAD EDİLDİ

Bağcılar'ın en işlek yerlerinden biri olan Çarşı Caddesi'nde kazan kuruldu. Kazanda incirden pirincine kadar çeşit çeşit malzemeden oluşan aşure pişirildi. Kaplara doldurulan aşureler Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz tarafından davetlilere ikram edildi. Program kapsamında Kerbela şehitleri de rahmetle yad edildi. Gün boyunca süren programda ilçe sakinlerine 10 bin kap aşure ikram edildi.