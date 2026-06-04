Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Muhittin Böcek’ten itiraf: Özgür Özel’in talebiyle milyonlarca euro ve dolar ödedik
Giriş Tarihi: 4.06.2026 10:33 Son Güncelleme: 4.06.2026 10:36

Son dakika | Muhittin Böcek’ten itiraf: Özgür Özel’in talebiyle milyonlarca euro ve dolar ödedik

Son dakika... Antalya’daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yeni ifadesi ortaya çıktı. Böcek, seçim döneminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talebiyle Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro teslim ettiğini ve ayrıca Özel’in isteğiyle toplamda milyonlarca Euro, Dolar ve Türk Lirası ödeme yaptıklarını itiraf etti.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
Son dakika | Muhittin Böcek’ten itiraf: Özgür Özel’in talebiyle milyonlarca euro ve dolar ödedik
  • ABONE OL

Son dakika haberi: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılığa yeni bir ifade verdi.

ÖZEL'E YAPTIĞI ÖDEMELERİ KABUL ETTİ

Muhittin Böcek'in verdiği ifadesinde seçim döneminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebi doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin Euro teslim ettiğini kabul etti.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

Ayrıca Özgür Özel'in talebi ile seçim döneminde 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptıklarını itiraf etti.

#ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ #FERDİ ZEYREK #ÖZGÜR ÖZEL #MUHİTTİN BÖCEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Muhittin Böcek’ten itiraf: Özgür Özel’in talebiyle milyonlarca euro ve dolar ödedik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA