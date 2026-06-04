Son dakika | Muhittin Böcek’ten itiraf: Özgür Özel’in talebiyle milyonlarca euro ve dolar ödedik

Ayrıca Özgür Özel'in talebi ile seçim döneminde 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptıklarını itiraf etti.

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