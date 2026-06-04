Son dakika | Muhittin Böcek’ten itiraf: Özgür Özel’in talebiyle milyonlarca euro ve dolar ödedik

Son dakika haberi: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılığa yeni bir ifade verdi.
ÖZEL'E YAPTIĞI ÖDEMELERİ KABUL ETTİ
Muhittin Böcek'in verdiği ifadesinde seçim döneminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebi doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin Euro teslim ettiğini kabul etti.