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Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:22 Son Güncelleme: 13.12.2022 11:34

Muhtar aracına 2 kilometre uzaklıkta ölü bulundu: 2 gözaltı

Artvin'de dün öğlen saatlerinde Şavşat ilçesi Tepeköy yolunda otomobiliyle uçuruma yuvarlanan Tepeköy muhtarı Murat Altun’un (44) cansız bedeni ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında cansız bedeni aracına 2 kilometre uzakta bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Muhtar aracına 2 kilometre uzaklıkta ölü bulundu: 2 gözaltı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy yolu kenarındaki tepenin eteğinde, dün öğle saatlerinde ve hasarlı kamyoneti görenler, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından incelenen kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu belirledi. Kamyonette yapılan aramada, Altun'a ait tabanca ile cep telefonu bulunurken, ayrıca araçta kan izlerine rastlandı.

Çevrede yapılan aramalarda Altun'un izine rastlanılmadı. Dün öğlen saatlerinden itibaren süren arama çalışmaları sonucu Muhtar Altun'un cansız bedeni gece saatlerinde aracının olduğu yere 2 kilometre uzaklıktaki Gobat mevkisinde bulundu. Murat Altun'un cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerince yapılan inceleme ve soruşturmada, muhtar Murat Altun'un en son birlikte olduğu tespit edilen komşusu dahil 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken ekipler de köyde birçok kişinin ifadelerine başvurdu.

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Muhtar aracına 2 kilometre uzaklıkta ölü bulundu: 2 gözaltı
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