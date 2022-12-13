Muhtar aracına 2 kilometre uzaklıkta ölü bulundu: 2 gözaltı

Jandarma ekiplerince yapılan inceleme ve soruşturmada, muhtar Murat Altun'un en son birlikte olduğu tespit edilen komşusu dahil 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken ekipler de köyde birçok kişinin ifadelerine başvurdu.