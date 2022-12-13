Muhtar aracına 2 kilometre uzaklıkta ölü bulundu: 2 gözaltı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy yolu kenarındaki tepenin eteğinde, dün öğle saatlerinde ve hasarlı kamyoneti görenler, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından incelenen kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu belirledi. Kamyonette yapılan aramada, Altun'a ait tabanca ile cep telefonu bulunurken, ayrıca araçta kan izlerine rastlandı.
Çevrede yapılan aramalarda Altun'un izine rastlanılmadı. Dün öğlen saatlerinden itibaren süren arama çalışmaları sonucu Muhtar Altun'un cansız bedeni gece saatlerinde aracının olduğu yere 2 kilometre uzaklıktaki Gobat mevkisinde bulundu. Murat Altun'un cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü.