Muhteşem dedeler

Trabzonlu 84 yaşındaki Kaptan Bahçekapılı, üç kuşaktır devam eden çobanlığı ilerlemiş yaşına rağmen bırakmıyor. Maçka ilçesine bağlı Örnekalan Mahallesi'nde yaşayan Bahçekapılı, yaklaşık 70 yıldır geçimini dağlarda çobanlık yaparak sağlıyor. Yaşının ilerlemesi nedeniyle koyunlarının sayısını azaltan 5 çocuk, 11 torun sahibi Bahçekapılı, önceleri 300 koyunla başladığı çobanlık mesleğini bugünlerde sadece 7 koyunla hobi amaçlı sürdürüyor. Zaman zaman arkadaşlarının kalabalık sürülerine de eşlik ederek Hamsiköy'ün dağlarında koyunlarıyla zaman geçiren Bahçekapılı, dedesi ve babasının da yaylalarda çobanlık ve besicilik yaptığını söyledi.3 kuşak devam eden çobanlık mesleğinin kendisiyle son bulduğunu dile getiren Bahçekapılı, "Bu zamana kadar 5 çocuğuma bu meslek sayesinde baktım. 70 sene hayatım bu dağlarda geçti. Gurbet bilmem. Bir askerlik yaptım o kadar. Bu meslekten kopamıyorum. Geceleri rüyamda bu koyunlarla uğraşıyorum" dedi.Artvin'in Yusufeli ilçesi Demirken köyünde Çoruh Vadisi üzerinde mikroklima iklimine sahip olan bölgede, 800 dekar alanda, yaklaşık 22 bin zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin ağaçlarının boyu 10 ila 20 metre arasında değişirken, 10 yaşından beri zeytin hasadına katılan 87 yaşındaki Ali Çakal, merdiven yardımıyla metrelerce yükseklikle bulunan ağaçların tepesine çıkarak zeytinleri dalından tek tek topluyor.Eşi Yadigar Çakal da 80 yaşında olmasına rağmen eşini yalnız bırakmıyor. Eşiyle birlikte ağaçların tepesine çıkarak ilerleyen yaşlarına rağmen Çakal çifti her yıl zeytin hasatlarını kendileri yapıyor. Ali Çakal, "Eskiden merdiven yoktu, iplerle çıkıyorduk. Dalından topladığımız zeytinleri sepete koyar, ip yardımıyla yere indiririz. Bizim zeytin ağaçları 20 metreyi bulur, yeni nesil çıkamadığı için kesiyor, kısaltıyor" dedi.Bursa'da Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği'nin üyeleri, 100 yılı aşkın süredir bu geleneği yaşatmak için şehirde milli bayramlar ve kurtuluş günlerinde özel gösteriler yapıyor. Üyelerden iki çocuk, 11 torun sahibi 92 yaşındaki Şevket Şardağ da derneğin kurulduğu 1956'dan bu yana kılıç kalkan oyununu gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor. Emekli olduktan sonra kılıç kalkana olan tutkusunu devam ettiren Şardağ, "Çoğu günlerimi dernekte geçiriyorum. Sadece bir gün kapalı.O gün de bir türlü geçmiyor. Onun dışındaki günlerde arkadaşlarımla oturup çay içiyorum. Birçok ülkede gösteriler yaptık. Hayatım bu oyunla geçti. Bana huzur veriyor. 20 yıl önce hanım vefat etti. Tümüyle kılıç kalkana verdim kendimi. Kılıç kalkan bir sevda, aşk meselesi. Ömrümün yettiği kadar kılıç kalkana devam edeceğim. Gösteri yapan gençleri her gördüğümde heyecanlanıyorum. Yaş itibarıyla başlarında çıkıp bir tur atıp, kenarda durabiliyorum.