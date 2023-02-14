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Giriş Tarihi: 15.2.2023

‘Mukavemet’ depremzedeler için görevde

‘Mukavemet’ depremzedeler için görevde
Karadenız'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkarmak için Türkiye'nin enerji filosuna dahil edilen su altı inşaat gemisi "Mukavemet", depremzedeler için toplanan yardımları afet bölgesine ulaştırıyor. Enerji filosunun son gemisi olan ve adını Türk Mukavemet Teşkilatından alan gemi, depremler nedeniyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine ara verdi. Sırasıyla Zonguldak Filyos, İstanbul Haydarpaşa ve Çanakkale Kepez limanlarında, 100 metre uzunluk ve 21 metre genişliğindeki gemiye, temel ihtiyaç malzemesi taşıyan 16 tır ile 3 iş makinesi yüklendi. Depremzedeler için göreve çıkan Mukavemet, 5 günlük yolculuğunun ardından Hatay'daki Tosyalı İskenderun Limanı'na ulaştı. Gemiyi karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kaptan ve mürettebattan yardımların ulaştırılmasına ilişkin bilgi aldı. AA

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‘Mukavemet’ depremzedeler için görevde
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