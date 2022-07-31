Mükemmel Eşleşme son bölüm izle: Mükemmel Eşleşme 3.bölüm full izle TRT1’de

Kerem, Pınar'a sürpriz bir evlenme teklifi organize eder. Kerem'in Pınar'a evlenme teklifi edeceğinden herkes haberdardır ve herkes bu oyunun bir parçasıdır. Pınar'ın iş yerinde, herkesin gözleri önünde evlenme teklifini yapan Kerem, Pınar'ı büyük bir şoka uğratır. Kerem'in evlenme teklifi karşısında şoke olan Pınar ne diyeceğini bilemez ve o ortamı hemen terk eder. Pınar'ın hiçbir şey demeden gitmesi, Kerem'i alt üst eder. Kerem ve Pınar arasında bundan sonra yaşanacaklar büyük bir merak konusudur. Artık hiçbir şey ikisi de için de, eskisi gibi olmayacaktır.