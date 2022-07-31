Mükemmel Eşleşme son bölüm izle: Mükemmel Eşleşme 3.bölüm full izle TRT1’de

Mükemmel Eşleşme izle ekranı ile sevenleri tarafından araştırılıyor. TRT1 ekranlarının yeni dizisi yayın hayatına devam ediyor. Her hafta Cumartesi günleri seyirci ile buluşan dizi üçüncü bölümü ile yayınlandı. Mükemmel Eşleşme son bölüm izle linki paylaşıldı. İşte, TRT1 Mükemmel Eşleşme 3. Bölüm full – tek parça izle!
Dün akşam ekranlara gelen yeni dizinin son bölümü tamamı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kopyalayınız;
https://www.trtizle.com/diziler/mukemmel-eslesme
Görücü usulü evliliğe şiddetle karşı olan Kerem, Pınar'la ailesinin zoruyla buluşmuş ve görüşmüş ancak sonrasında ondan etkilenmeye başlamıştır. Aynı zamanda Pınar'la aynı iş yerinde çalışmaya başlayan Kerem, Pınar'ın disiplininden, çalışkanlığından, başarılı bir iş kadını olmasından, yardım severliğinden ve iyi niyetinden çok hoşlanmaktadır. Pınar'ı ikna edip ailelerin de tanışmasına vesile olan Kerem, tanışma yemeği sırasında bir karar verir. Artık emindir, Pınar'la evlenmek istiyordur.
Kerem, Pınar'a sürpriz bir evlenme teklifi organize eder. Kerem'in Pınar'a evlenme teklifi edeceğinden herkes haberdardır ve herkes bu oyunun bir parçasıdır. Pınar'ın iş yerinde, herkesin gözleri önünde evlenme teklifini yapan Kerem, Pınar'ı büyük bir şoka uğratır. Kerem'in evlenme teklifi karşısında şoke olan Pınar ne diyeceğini bilemez ve o ortamı hemen terk eder. Pınar'ın hiçbir şey demeden gitmesi, Kerem'i alt üst eder. Kerem ve Pınar arasında bundan sonra yaşanacaklar büyük bir merak konusudur. Artık hiçbir şey ikisi de için de, eskisi gibi olmayacaktır.