Mülk sahibinden 35 kat fazla kazanıyor

İstanbul Beşiktaş'ta SABAH'ın gündeme getirdiği Akaretler'in kiralanması ile ilgili yargı sürecinde, skandal ortaya çıktı. Bilgili Holding bünyesindeki Akaretler Turizm'in, 2009'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yıllık yüzde 2.5 artış oranı ile 600 bin dolara kiraladığı kompleksin 135 alt kiracıya kiraya verildiği anlaşıldı.Artış oranı ile hesaplandığında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yıllık 1 milyon dolara yakın ödeyen Bilgili Holding'in buna karşılık 35 kat artışla 135 kiracıdan 35 milyon dolar (1 milyar 471 milyon lira) topladığı ortaya çıktı.Dükkânlardan birinde kiracı olan Şen Ortaklar Limited Şirketi'nin Avukatı Emre Sıraç Pamuk, kiraların 100 bin TL'den 200 bin TL'ye ve ardından 1 milyon TL'ye çıkarıldığını belirterek konuyu yargıya taşdıklarını söyledi.Akaretler Turizm'in, mülkleri alt kiracılara vererek Vakıflarla sözleşmeyi ihlal ettiğini söyleyen Pamuk, sözleşmenin iptali isteminde bulunduklarını açıkladı. Pamuk, firmanın kendisine tahsis edilmeyen yerleri de kiraya verdiğini ileri sürdü.