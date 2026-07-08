Mülteci sevkiyatına "taksi" kamuflajı

Göçmen Kaçakçılığı şube polislerinin yürüttüğü saha analizleri ve istihbarat çalışmaları sonucunda, 7 Temmuz günü gece saat 00.45 sıralarında şüpheli bir taksi radara takıldı. İstanbul sokaklarında bir süre adım adım takip edilen taksi, çevre güvenliği ve trafik emniyeti alınarak polis ekiplerince durduruldu. Sıradan bir yolcu taşımacılığı görüntüsü verilen takside yapılan kontrollerde, Avrupa'ya kaçma amacıyla hareket eden 4 kaçak göçmen ile bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.





SINIR YOLCULUĞUNUN BEDELİ KİŞİ BAŞI 250 EURO

Soruşturmada, yakalanan kaçak göçmenlerin, Avrupa ülkelerine kaçabilmek için bir organizatörle kişi başı 230 ile 250 Euro arasında bir paraya anlaştıkları ortaya çıktı. Dikkat çekmemek için kiralanan taksinin ise organizatör tarafından göçmenleri doğrudan sınır hattına götürmek üzere özel olarak gönderildiği tespit edildi.





ORGANİZATÖR AVCILAR'DAKİ EVİNDE YAKALANDI

Taksi operasyonunun ardından düğmeye basan ekipler, kaçak sevkiyatı organize eden şüphelinin kimliğini belirledi. Organizatör A.Z., Avcılar'da yaşadığı yere düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda 48 bin 350 TL, 365 euro, 2 sahte pasaport ve suç trafiğinin yönetildiği 1 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.