Münir Ertegün belgeselinde mahkeme kararını verdi: Yönetmene tazminat cezası

2019'da 'Cazın Sultanları' adıyla yönetmenler Mesut Gengeç ve Ümran Safter tarafından çekimlerine başlandığı duyurulan belgeselin çekimlerinin çoğu ABD'de yapıldı. Ancak ilerleyen süreçte iki yönetmen arasında anlaşmazlık yaşandı. İki isim, yarıda kalan belgeselin o anki haliyle kalması için anlaştı. Ancak iddiaya göre belgesel, Ümran Safter tarafından Mesut Gengeç'ten habersiz olarak bitirildi ve "Kapıyı Açık Bırak" (Leave The Door Open) adıyla gösterime girdi, festivallerde boy gösterdi.

Bunun üzerine yönetmen ve yapımcı Mesut Gengeç 2022 yılında soluğu adliyede aldı. Mesut Gengeç, 2019 yılı mayıs ayında proje ortam yapımcılığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Cazın Sultanları" isimli belgeselin yapım çalışmalarında birlikte çalıştığı Ümran Safter ismiyle bilinen Ümmühan Sharma hakkında İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklı Haklara Tecavüzün Önlenmesi ve Tanzimi davası açarak hem maddi hem de manevi haklarının ihlal edildiği belirterek bu zararların karşılanmasını istedi.

8 Ekim'deki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, 200 bin TL maddi ve 35 bin TL manevi tazminat tutarının 2019 yılından bu yana yasal faiziyle ödenmesine karar verdi. Belgeselde, ABD'de ırkçılığın yaygın olduğu 1930 ve 1940'lı yıllarda siyahi müzisyenlere büyükelçiliğin kapılarını açan dönemin Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün ile oğullarının hikâyesini anlatılıyor.

Karar hakkında konuşan Mesut Gengeç, "Bu belgesel proje için ekip olarak ciddi emek ve zaman harcadık. Hiçbir şey bu kadar ucuz ve basit olmamalı. Bu karar bu nedenle bizim için çok önemliydi. Bizim talebimiz sadece hakkımızın karşılığını almaktı." dedi.