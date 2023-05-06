Munzur Çayı’na düşerek kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'ye gelen ve içinde Mehmet Can Demiral (22), Azat Demiral (21) ve Baran Aslantaş'ın bulunduğu araç 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu.

Kazanın hemen ardından başlatılan arama çalışmalarından bugün ilk sonuç elde edildi. Tunceli-Ovacık karayolu Miskisağ bölgesinde Munzur Çayı'nda yapılan aramalarda 22 yaşındaki Baran Aslantaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kayıp olan Mehmet Can ve Azat Demiral'ı arama çalışmalarına ise hem Munzur Çayı'nda hem de Uzunçayır Baraj Göü'nde çok sayıda ekibin katılımıyla devam ediliyor.