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Giriş Tarihi: 6.5.2023 14:46 Son Güncelleme: 6.5.2023 15:00

Munzur Çayı’na düşerek kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli’de içinde bulundukları aracın Munzur Çayı’na uçması sonucu kaybolan 3 gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. 22 yaşındaki Baran Aslantaş’a ait olduğu belirlenen cenaze, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp diğer iki genci arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Munzur Çayı’na düşerek kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'ye gelen ve içinde Mehmet Can Demiral (22), Azat Demiral (21) ve Baran Aslantaş'ın bulunduğu araç 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu.

Kazanın hemen ardından başlatılan arama çalışmalarından bugün ilk sonuç elde edildi. Tunceli-Ovacık karayolu Miskisağ bölgesinde Munzur Çayı'nda yapılan aramalarda 22 yaşındaki Baran Aslantaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kayıp olan Mehmet Can ve Azat Demiral'ı arama çalışmalarına ise hem Munzur Çayı'nda hem de Uzunçayır Baraj Göü'nde çok sayıda ekibin katılımıyla devam ediliyor.

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Munzur Çayı’na düşerek kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
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