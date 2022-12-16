Murat Hazinedar’ın parsel parsel rüşvet başkanlığı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyonun detaylarına SABAH ulaştı.
500 BİN DOLAR VERMEYİNCE RUHSAT ALAMADI
2017 yılında Beşiktaş ilçesinde inşaat yapmak isteyen Mert inşaat şirketi sahibi Hüseyin Gündoğdu'nun ruhsatı uzun süre onaylanmadı. Durumdan şüphelenen Gündoğdu belediyeye gittiğinde kendisine Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi ile görüşmesi söyledi. İş adamı yaptığı görüşmede ruhsatın onaylanması için Beltaş Vakfına bağış adı altında 500 bin dolar yatırması istendi. İş adamı talebi kabul etmeyince ruhsatı 8 ay boyunca onaylanmayarak rafa kaldırıldı.
Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı | Video
RUHSAT VERMEMEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR
Yapışan şikayetler üzerine Beşiktaş Belediyesinde İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin görevden alındı. Görevden alınma işlemlerinden sonra Beşiktaş Belediyesinde inşaat ruhsat verme işlemleri normal bir şekilde işlemeye başlamasına rağmen Mert İnşaat Turizm Anonim Şirketinin inşaat ruhsatı başvurusunda hiçbir eksik olmadığı için inşaat ruhsatı verilmek istendiği, fakat bu kez Bediz Güvenkaya isimli belediye görevliainin Hüseyin Gündoğdu'nun ruhsat onay işlemini engellemek için Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye bildirdiği belirlendi. İddiaya göre Meclis üyeleri Celal Abbas Yılmaz ve İsmet Aslan'ın şikayet dilekçesi yazarak Hüseyin Gündoğdu'nun inşaat ruhsatının hazırlanmasını engellemeye çalıştıkları, itiraz dilekçesi üzerine Bediz Güvenkaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesine mevzuat yönünden herhangi bir aykırılık olmamasına rağmen, aykırılık varmış gibi yazılmasını personelden istediği, bu durumun yetkili personel Aylin Merih Akın tarafından yerine getirilmemesi üzerine başka birimde çalışan Tuncer Öztürk isimli şahısa farklı bir şekilde yazı yazdırarak gönderttiği ve müştekinin ruhsat almasını engellediği tespit edildi.
İMAR İZNİ İÇİN 350 BİN DOLAR RÜŞVET İSTEDİ
Bir başka şikayete konu ise Selçuk K., isimli vatandaş Beşiktaş ilçesinde bulunan işletmesinde tadilat yapmak için belediyeden izin istedi. Ancak yine belediye başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ile görüşme yapması istendi. İş adamı yaptığı görüşmede imar izni için 350 bşn dolar ödemesi gerektiğini öğrendi. Bu ödemeyi yapamayacağını söyleyen Selçuk K., işletmesinde tadilata başlayınca bu kez zabıta amiri gelerek tadilat yapılan yerleri yıktı ve konuyu Sipahi ile görüşmesini söyledi. İşletme müdürüyle tekrar belediye başkan yardımcısıyla görüşen iş adamı bu kez 350 bin lira ödeme yapması gerektiğini ve bu fiyatın son olduğunu öğrendi. Yine ödeme yapmayan Selçuk K.'nın imar izni belediye tarafından verilmedi.
BODRUM'DA LÜKS VİLLA KARŞILIĞINDA KAMU ALANINI PARSELLETTİRMİŞ
Bir başka skandal olay ise iddiaya göre Beşiktaş ilçesi sınırlarında bulunan 5 bin 365 metrekare büyüklüğünde kamuya ait iki park alanı ve öndeki imar yolunun bir bölümünün siteye katılarak imar planlarına aykırı olarak yüzme havuzu, çelik bir yapı, tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı yapıldığı tespit edildi. Görevlilerin ifadelerinden ve elde edilen bilgi ve belgelerden; Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin Ortaköy Nest Konaklarını inşa eden Gülman Firmasının Bodrum Doğalkaya evlerinden lüks birer villa sahibi oldukları, söz konusu sitenin tüm hukuka aykırılıklarını giderme karşılığında rüşvet olarak Gülman Firmasının Bodrum Doğalkaya evlerinden lüks birer villa aldıkları, bu villaların tüm masraflarının Başkan Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi tarafından giderildiği belirlendi. Şüpheliler hakkında bu olay ile ilgili soruşturma başlaması üzerine Gülmanlar Firması ile kendi aralarında adi kira sözleşme belgesi düzenleyerek söz konusu lüks villaları kiraladıklarını iddia ettikleri, fakat yapılan araştırmada söz konusu villaların iç mimarisinin şüpheliler tarafından tamamen yapıldığı, şüphelilerin kiraladıkları bir villa için bu kadar yüksek miktarda harcama yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şüpheliler ile Gülmanlar Firması arasında herhangi bir ticari alım satım bulunmadığı tespit edildi.
14 FARKLI RÜŞVET EYLEMLERİ BULUNDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın detaylarında Murat Hazinedar ve çetesinin 14 ayrı dosyadan farklı miktarlarda rüşvet istedikleri tespit edildi. Beşiktaş ilçesinde para almadıkları hiçbir ruhsata onay vermedikleri belirkenen Hazinedar ve yardımcısı Sipahi'n de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili yürürülen soruşturma devam ediyor.