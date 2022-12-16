Murat Hazinedar’ın parsel parsel rüşvet başkanlığı!

BODRUM'DA LÜKS VİLLA KARŞILIĞINDA KAMU ALANINI PARSELLETTİRMİŞ

Bir başka skandal olay ise iddiaya göre Beşiktaş ilçesi sınırlarında bulunan 5 bin 365 metrekare büyüklüğünde kamuya ait iki park alanı ve öndeki imar yolunun bir bölümünün siteye katılarak imar planlarına aykırı olarak yüzme havuzu, çelik bir yapı, tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı yapıldığı tespit edildi. Görevlilerin ifadelerinden ve elde edilen bilgi ve belgelerden; Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin Ortaköy Nest Konaklarını inşa eden Gülman Firmasının Bodrum Doğalkaya evlerinden lüks birer villa sahibi oldukları, söz konusu sitenin tüm hukuka aykırılıklarını giderme karşılığında rüşvet olarak Gülman Firmasının Bodrum Doğalkaya evlerinden lüks birer villa aldıkları, bu villaların tüm masraflarının Başkan Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi tarafından giderildiği belirlendi. Şüpheliler hakkında bu olay ile ilgili soruşturma başlaması üzerine Gülmanlar Firması ile kendi aralarında adi kira sözleşme belgesi düzenleyerek söz konusu lüks villaları kiraladıklarını iddia ettikleri, fakat yapılan araştırmada söz konusu villaların iç mimarisinin şüpheliler tarafından tamamen yapıldığı, şüphelilerin kiraladıkları bir villa için bu kadar yüksek miktarda harcama yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şüpheliler ile Gülmanlar Firması arasında herhangi bir ticari alım satım bulunmadığı tespit edildi.