Murat Kurum'dan Avcılar'a metro müjdesi "Halkalı metrosunu bir durak uzatacağız"

"Avcılar kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkarlığından çok kaybetti"



Avcılar'daki kentsel dönüşüm sorununa değinen Kurum, "Avcılar'da 81 ilimizden gelen kardeşlerimiz ile 450 bin kişilik büyük ailemiz var. Bu büyük ailenin 10 mahallesinin içinde bulunduğu durumu size kısacak anlatmak istiyorum. Üzülerek söylüyorum Avcılar kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkarlığından çok kaybetti. Ulaşımda tesisleşme alanında burayı hep göz ardı ettiler. Adeta ortada bıraktılar. Mevcut İBB yönetimi hep başka gündemler peşinde koştu. Biz İstanbul meselelerine odaklanıyoruz ve İstanbul sorunları ile alakalı projelerimizi paylaşıyoruz. Ancak bizim bu açıklamalarımızdan öyle ki rahatsız olmuşlar. Biz milletimize sunduğumuz projelerimizi hayallerimizi paylaştığımızda hemen bir algı çerçevesinde farklı bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. İstanbul meselelerine odaklanmak, 'sadece İstanbul' demek yerine İstanbul'u bir ikbal ve gelecek kaygısı görüp İstanbul halkını yalnız bırakanlar aslında İstanbul'un sorunlarına, ulaşımdaki çilesine, deprem riskine odaklansalardı işte bugün İstanbul'daki kaos ve karmaşa yaşanmazdı. Biz İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız. Gündemimiz İstanbul olacak, İstanbul halkı olacak" şeklinde konuştu.