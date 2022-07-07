Muş bayram namazı saati: 2022 Muş bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Muş bayram namazı saati sıklıkla aratılıyor. Kurban Bayramı cumartesi günü başlıyor ve müminler ibadetlerini yerine getirmek için sabahtan camilerde olacaklar. Kurban Bayramı ile birlikte bayrama özel ibadetler bir bir yapılıyor. İlk ibadet namazken, namazdan sonra kurban kesilecek. Muş bayram namazı saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2022 Muş bayram namazı saati!
MUŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Muş bayram namazı saati 05.31 olarak Diyanet tarafından belirlendi.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.