Muşlu ailelerin HDP önünde ’evlat’ nöbeti

Baba Halit Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır çocuğuna kavuşacağı günü beklediğini söyledi. Sekiz yıldır çocuğundan haber alamadığını belirten Altun, "Yıllardır evlat acısı çekiyoruz, inşallah onlar da aynı acıyı çekerler. Kar, kış, soğuk hava demeden burada evlatlarımızın peşindeyiz. Kimse bizi düşünmüyor. Tek isteğimiz çocuklarımızı bırakmaları. Çocuklarımıza kavuşana kadar eylemi sürdüreceğiz." diye konuştu.