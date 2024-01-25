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Giriş Tarihi: 25.1.2024

Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek

MURAT YILDIRIM
Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ilk Türk uzay astronotu Alper Gezeravcı'nın, uzayda yapacağı 13 deney arasında projeleri yer alan, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü makamında bir araya geldiği öğrenci Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı, Baver Bedirhan Bingöl ve proje yürütücüsü Birsen Geçer'i tebrik etti. Projeleri uzayda test edilecek Muşlu öğrenciler ve proje yürütücüsü Geçer, "Propolisin Antibakteriyel Etkisi" (PRANET) projesi hakkında Yılmaz'a detaylı bilgilendirmede bulundu.

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Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
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