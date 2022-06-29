Muş’ta HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 63 haftadır HDP'nin önünde eylem yaptığını söyledi. HDP'den çocuğunu isteyen Özcan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı vermeyene kadar burayı terk etmeyeceğim. HDP çocuklarımızı götürdü PKK'ya verdi. HDP ve PKK'nın amacı Kürt davası değil. Bunların Kürtlerle bir ilgisi yok. Türkiye'de bir Türk bayrağı var, ikinci yok. Onların çocukları nerede okuyor bizim çocuklar şimdi nerede. Allah belalarını versin. Çocuklarımızı almayana kadar burayı terk etmeyeceğiz. Çocuklar seslerimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Orada bir yuvanız yok. Gelin Türkiye'ye, askere ve polise teslim olun. PKK ve HDP'nin arkasından gitmeyin. 6'lı masa ne yapacak bilmiyorum."

Gülbahar Teker ise oğlu için eyleme katıldığını, oğlu gelene kadar burada bekleyeceğini belirterek, şunları kaydetti; "Bir kişi dağda kalana kadar burada bekleyeceğim. HDP bizden ne istiyor. Çocuğumuz getirip bize teslim etsinler. HDP ve PKK'a aynıdır. PKK diyor çocuğunuz bende değil, ama kanıt var elimde. Anneler perişan oldu. Muhammet sesimi duyuyorsan gel teslim ol, bize sahip çık."

Ayten Koçhan da "Gece gündüzümüz kalmadı. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Yeter anne ve babaların ağladığı. HDP ve PKK olsa bu duruma dayanabilir miydi. Bizi malzeme diye kullanmasınlar, çocuklarımızı bırakıp gelsinler. Bir çocuk dağda kalana kadar bu eyleme devam edeceğiz. Ersin oğlum sesimi duyuyorsan dönün gelin devletinize teslim olun. Biz perişanız dönün oğlum" dedi.