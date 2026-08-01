Müstehcen içerikleriyle sosyal medyada tepki çekmişti: Sözde fenomen "Alyanure" gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok'ta "Alyanure" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan H.D. hakkında soruşturma başlattı. 21 yaşındaki şüpheli, müstehcenlik ve dini değerleri aşağılama suçlamalarıyla gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medya platformlarında yayınladığı müstehcen içeriklerle gündeme gelen ve "Alyanure" rumuzlu H.D. hakkında harekete geçildi. Sapkın dans videoları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken H.D. gözaltına alındı.
İKİ AYRI SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D.'nin; "Müstehcenlik" ile "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçlarından yargılanacağı bildirildi.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.