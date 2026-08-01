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Giriş Tarihi: 1.08.2026 16:45

Müstehcen içerikleriyle sosyal medyada tepki çekmişti: Sözde fenomen "Alyanure" gözaltına alındı!

Sosyal medya platformları üzerinden müstehcen paylaşımlarımda bulunan “Alyanure” isimli kullanıcı H.D. gözaltına alındı. Şüphelinin “Müstehcenlik ve Halkın Bir Kesiminin Benimsendiği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Sözde fenomenin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Müstehcen içerikleriyle sosyal medyada tepki çekmişti: Sözde fenomen Alyanure gözaltına alındı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok'ta "Alyanure" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan H.D. hakkında soruşturma başlattı. 21 yaşındaki şüpheli, müstehcenlik ve dini değerleri aşağılama suçlamalarıyla gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya platformlarında yayınladığı müstehcen içeriklerle gündeme gelen ve "Alyanure" rumuzlu H.D. hakkında harekete geçildi. Sapkın dans videoları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken H.D. gözaltına alındı.

İKİ AYRI SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D.'nin; "Müstehcenlik" ile "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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Müstehcen içerikleriyle sosyal medyada tepki çekmişti: Sözde fenomen "Alyanure" gözaltına alındı!
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