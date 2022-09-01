Müşterilerine bıçakla saldırdı, hastaneye yatırıldı! O anlar kamerada

Görüntülerden birinde, U.M., markete gelen bir müşteriyle önce konuşup, ardından da bıçakla saldırdığı görüldü. Başka bir görüntüde ise U.M.'nin, bıçakla müşteriyi kovaladığı yer aldı. Bir müşterinin de marketten kaçarken yere düştüğü görüldü.