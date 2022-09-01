Müşterilerine bıçakla saldırdı, hastaneye yatırıldı! O anlar kamerada

Şoke eden olay! İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 ay önce market işletmeye başlayan U.M., 15 gün içerisinde farklı zamanlarda alışveriş yapmak için gelen müşterilere bıçak ve yumrukla saldırıda bulundu.
Psikolojik ilaçlar kullandığı belirtilen U.M. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
U.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video
Savcı, U.M.'nin Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.
U.M.'nin yapılan muayenenin ardından hastanede tedaviye alındığı bildirildi.