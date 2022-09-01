Video Yaşam Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video

Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video

01.09.2022 | 10:30

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Elazığ’da İzzetpaşa Mahallesi'nde market işleten bir kişi, dükkandan alışveriş yapan vatandaşlara bıçakla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market işletmecisi U.M., dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşları bıçakladığı ağızdan ağıza dolaştı. Bıçaklanma olayının sürekli olmasından rahatsız olan çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Market sahibinin alışveriş için markete gelen vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.M.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ve müşterilere kendisine küfür etmesi nedeni ile saldırdığını savundu.

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