Mutlu’dan ‘mutlu’ haber

BİR televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve o dönem 19 yaşında olan Mutlu Kaya, Diyarbakır'da ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından 18 Mayıs 2015 yılında başından vurularak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Kaya, yoğun bakım servisinde günlerce süren tedavinin ardından yeniden hayata tutundu. Konuşma ve yürüme yetisini de kaybeden Kaya, İstanbul ve yurtdışında gördüğü tedavilerle bir süre sonra destekli ayağa kalkarken zaman zaman da şarkılarını seslendirmeye başladı.

22 Mart 2020'de ablası Dilek Kaya'nın ölümüyle sarsılan Mutlu Kaya, yeniden ayağı kalkıp şarkılarını söylemek için bir azim gösterdi. 10 yıl süren mücadelenin ardından ilk defa desteksiz bir şekilde adım atan Mutlu Kaya, sevincini de şarkı söyleyerek gösterdi. Sosyal medya hesabından attığı ilk adımlarını paylaşan Kaya, "Buradayım, şarkılarımı söylüyorum" mesajını verdi.