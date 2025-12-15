Mutluluğun ve umudun fotoğrafı

Kırklareli Lüleburgazlı Bilal Kızak (62), Alacaoğlu Köyü'nde kurduğu imalathanesinde çiftçilerden topladığı sütle 1989'dan 2016'ya kadar yoğurt üretimi yaptı. Haziran 2022'de koltuk altında bir şişlik fark edince hayatı değişti. Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde deri altındaki şişliği kontrol eden doktorlar kasım ayında ameliyat kararı aldı. 10 Aralık'ta da yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Ocak ayında kanser akciğere sıçradı. Kemoterapiye başlayan Bilal Kızak, kısa sürede 20 kilo kaybetti. Umudunu korumaya çalışsa da yakasını bırakmayan hastalık, moralini günden güne bozuyordu. Üstelik oğlu öğretmen Birant Kızak'ın anlatımına göre doktorlar en fazla 6 ay ömür biçmiş, 'Dördüncü ileri evre. Hastanızı eve götür, ölür' diyordu. Ailenin yolu Medikal Onokoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray'la kesişti. Mart 2023'te İstanbul'a gelen Kızak'ın genetik haritası çıkarılarak akıllı ilaç tedavisine başladı. İlaçlar sadece 2 ayda etkisini gösterdi ve tüm tümör kayboldu.Eşi Gülcan, oğlu Birand ve doktoru Mutlu Demiray ile birlikte hastanede mutluluk pozu veren Bilal Kızak, "Artık umut doluyum. Akıllı ilaçları kullanıncaya kadar yemeden içmeden kesilmiştim. Tekrar yemek yemeye başladım. Yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Prof. Dr. Mutlu Demiray ise "Hastanın genetik haritalamasını yaptırıyoruz. Hastamızda müdahale edilebilir bir gen vardı. İki tane akıllı ilaç verdik geni bulduktan sonra. Ayrıca kanında farklı tekniklerle herhangi bir tümörünün olmadığını saptadık. Müdahale edilebilir bir gen varsa akıllı ilaçlarını kullandığınızda gerçekten bu iş sihir gibidir" diye konuştu.