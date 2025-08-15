Müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını

Türkiye, pandemi sonrası dönemde kültürel miras alanında sessiz ama köklü bir dönüşüme imza atıyor. Arkeolojik kazıların daha kapsamlı bir şekilde 12 aya yayılmasını sağlayan 'Geleceğe Miras Projesi' ise başarıdan başarıya koşuyor. Proje kapsamına alınan kazı sayısı son olarak 251'e çıktı. Böylelikle, Side, Patara, Laodikya, Aizanoi, Stratonikeia ve Dara gibi birçok ören yerinde hem bilimsel hem de turistik görünürlük artırıldı. Buna ek olarak, Türkiye genelindeki toplam kazı sayısı da 800'e tırmandı. Pandemi öncesi 30-33 milyon seviyesinde olan müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, geçen yıl güçlü bir ivme yakalayarak pandemi öncesi dönemi yakaladı. Göbeklitepe, 2019'da 412 bin ziyaretçiden 2023'te 700 binin üzerine çıkarak bu artışın sembolü haline geldi. Yoğun ilgi gören müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının 2025 yılında rekor kırması öngörülüyor.