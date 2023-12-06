Nafakayı yanlış hesaba göndermiş

İnegöl ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Zülfü Şirin, eski eşine ödediği nafakayı yanlış hesaba gönderince Türkiye'nin gündemine oturdu. Çıkarıldığı mahkemece nafakayı ödemediği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen yaşlı adam, Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler'in parayı ödemesiyle serbest kaldı. Zülfü dede, eşinden 6 yıl önce boşandığını belirterek 5 Bin 700 TL'lik tedbir nafakasını 2022 yılında ödediğini ancak yaşlılıktan dolayı yanlış hesaba gönderdiğini söyledi. Nafakayı, dosyada kayda geçen hesap numarasına göndermeği için tutuklandığını belirten Şirin, "Cezaevinin en yaşlısı bendim. Bu yaştan sonra oralara düşmek çok zor. Herkes benim durumuma çok üzüldü.Devletimizden bu konuyla ilgilenmesini rica ediyorum. Nafaka konusunda çok fazla mağdur vatandaşımız var" dedi. Tahliye olduktan sonra yaşadıklarını anlatan Zülfü Şirin, "Aslında ben 83 yaşındayım ama resmi kayıtlarda 81 görünüyorum. 6 yıl önce ailem tarafından dışlanınca Avustralya'dan Türkiye'ye döndüm. Eşim ve oğlum orada kaldı. Boşanma süreci başlattılar, bu süreçte de tedbir nafakası kondu. Oğluma orada ev bile aldım ama sudan bir sebeple oğlumdan hem hakaret hem de dayak yedim. Sonra memleketim İnegöl'e geldim. Beni burada da rahat bırakmadılar. Eşimin kardeşi beni telefonla arayıp tehditler savuruyordu. Seni öldürüp denize atarız diyordu. Tekrar Avustralya'ya döndüm beni eve almadılar. Daha sonra da 2022 yılında yanlış hesaba gönderdiğim nafakayı art niyetli bir şekilde şikayet konusu yaptılar. Ödemedi dediler. Jandarma geldi beni aldı. Mahkemeye çıktım. Orada tutuklama kararı çıktı" dedi.Hayatında ilk kez cezaevine girdiğini ve girerken çok üzüldüğünü söyleyen Zülfü Şirin, "Milletvekili olduğunu söyleyen büyüklerimiz beni arayarak bana moral verdiler. Jandarma ekipleri de durumuma çok üzüldü. Bana çok iyi davrandılar. Hayırsever birisi nafakayı ödemiş. Allah ondan razı olsun. Cezaevinden çıkarken de herkes benim adıma çok sevindi" dedi.