Nahl Suresi, bu bağlamda insanın çevresindeki düzeni anlamlandırmasını sağlayan ilahi bir rehberdir. Bu sure, Allah'ın insana sunduğu nimetleri tek tek ele alır ve insanı bu nimetler üzerinde düşünmeye teşvik eder. Sadece maddi nimetler değil, aynı zamanda hayatın kendisi ve insanın bu hayatta oynadığı rol de Nahl Suresi'nde derinlemesine işlenir. Nahl Suresi 70-71-72. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın yaratma sanatını ve doğanın insan yaşamındaki önemini düşünmeye çağırır.

Nahl Suresi 70-71-72. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 70-71-72. Ayet Okunuşu

70. Ayet: Vallahü halekaküm sümme yeteveffaküm ve minküm mey yüraddü ila erzelil umuri li keyla ya'leme ba'de ılmin şey'a innellahe alımün kadır

71. Ayet: Vallahü faddale ba'daküm ala ba'dın fir rızk femellezıne füddılu bi raddı rizkıhim ala ma meleket eymanühüm fe hüm fıhi seva' ife bi nı'metillahi yechadun

72. Ayet: Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve ceale leküm min ezvaciküm benıne ve hafedetev ve razekaküm minet tayyibat e fe bil batıli yü'minune ve bi nı'metillahi hüm yekfurun

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Nahl Suresi 70-71-72. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

70. Ayet: Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de, bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir.

71. Ayet: Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?

72. Ayet: Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?