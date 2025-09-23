‘Nakliye değil yük asansörü kullandılar’

İzmir'de, dayısının eşyaları taşındığı sırada, nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın acılı annesi Songül Lök, SABAH'a konuştu. Ebrar'ın çok meraklı ve keşfetmeyi seven bir çocuk olduğunu söyleyen acılı anne, "Asansöre bakıp geleceğim anne dedi. Ben de 'Dikkat et, çabuk git gel' dedim. Yanaklarından öpüp aşağı gönderdim. Kullanılan asansör nakliye asansörü değil inşaat asansörüymüş. Normal şartlarda şiddetli rüzgârdan koltuk düşmüş olsa bu olaya kader derim. Ya da kızımın başına rüzgârdan dolayı saksı düşse buna da kader derim. Ancak bu öyle bir olay değil. Ayrıca bağlanan halat da kopmuş. Koltuk bu nedenle düşmüş. Olayda büyük bir ihmal var. İhmali olanlar en ağır cezaya çarptırılsın" dedi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında; firma çalışanı A.H.M ile nakliye firması yetkilileri E.G. ve M.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ile M.G. kardeşler tutuklanırken A.H.M. serbest bırakıldı.