Nar toplamak isterken canından oluyordu: 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü!

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, F.G.'yi düştüğü kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kuyudan çıkartılan F.G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.