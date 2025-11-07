Narin cinayetinde çarpıcı iddia! Amca Salim Güran yine o ismi işaret etti: Bütün deliller ortaya koyuyor...

AMCA SALİM AİLESİ ARACILIĞIYLA MESAJ GÖNDERDİ

Eski muhtar amca Salim Güran'ın mesajını kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı. "İştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan tutuklu olan Salim Güran, açıklamasında yine Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Kardeşi aracılığıyla açıklama yapan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı: "Bizi bu zor günlerimizde yanlız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun."