Narin cinayetinde çarpıcı iddia! Amca Salim Güran yine o ismi işaret etti: Bütün deliller ortaya koyuyor...

Giriş Tarihi: 7.11.2025 22:02 Son Güncelleme: 7.11.2025 22:10

Diyarbakır’da, korkunç bir şekilde cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran, davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, “Çıkan bütün deliller, katil olan Nevzat’ı kabak gibi ortaya koyuyor” iddiasında bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayete ilişkin biri ana dava olmak üzere iki ayrı dava açıldı. Küçük kızın ölümüyle ilgili 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kararla ilgili Yargıtay aşaması beklenirken kardeşleri ve ailesi Erzurum Cezaevinde tutuklu olan Salim Güran'ın ziyaret etti.

AMCA SALİM AİLESİ ARACILIĞIYLA MESAJ GÖNDERDİ

Eski muhtar amca Salim Güran'ın mesajını kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı. "İştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan tutuklu olan Salim Güran, açıklamasında yine Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Kardeşi aracılığıyla açıklama yapan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı: "Bizi bu zor günlerimizde yanlız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun."

NEVZAT'I SUÇLADI

Sosyal medyadan ailesini paylaştığı mesajda Nevzat'ı suçlayan amca Salim Güran, "Çıkan bütün deliller katil olan Nevzat'ı kabak gibi ortaya koyuyor. Her şey ortada. Biz kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz, susmayacağız, sessiz kalmayacağız" iddiasında bulundu.

