Narin cinayetinde şimdi hesap vakti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlanıyor. Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında itirafçı Nevzat Bahtiyar, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12'si tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 23 Ekim'de kabul edildi. Diğer 8 sanıkla ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.