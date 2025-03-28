SON DAKİKA! Narin Güran’ın son fotoğrafı ortaya çıktı! Kırmızı terlik ve siyah tişört detayı dikkat çekti

Narin bulunduktan sonra uzun süre tartışılan kırmızı terlikler, soruşturmada yer almış ve yargılamalar sırasında mahkeme tutanaklarına da girmişti. Ailesiyle son gezisi ve son fotoğrafları olan Narin'in, çok sevdiği babası Arif Güran'ın yanında olduğu ve çok mutlu olduğu görülüyor.