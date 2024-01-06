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Giriş Tarihi: 6.1.2024 08:40

“NARKOGÜÇ-42” operasyonu! 364 gözaltı kararı

Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında; 1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

İHA
“NARKOGÜÇ-42” operasyonu! 364 gözaltı kararı
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-42" Operasyonlarında; 1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.


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“NARKOGÜÇ-42” operasyonu! 364 gözaltı kararı
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