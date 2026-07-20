NASA’dan büyüleyici Turkuaz İstanbul fotoğrafı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Karadeniz ile Marmara Denizi'nde ilkbahar ve yaz aylarında görülen turkuaz renk değişimini gösteren uydu ve uzay görüntülerini yayımladı. NASA'nın PACE uydusu ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı boyunca oluşan turkuaz renkli fitoplankton yoğunluğu dikkat çekti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde dronla görüntülenen turkuaz renk değişimi, bu kez uzaydan elde edilen görüntülerle birlikte eşsiz görseller ortaya koydu.

EŞSİZ GÖRÜNTÜ

Boğaz, mayıs ayının son haftası büründüğü eşsiz güzellikteki renk sebebiyle gündem olmuş ve bu rengin mikroskobik fitoplanktonların artmasıyla ortaya çıktığı ifade edilmişti. Uydudan elde edilen görüntülerde Karadeniz'in geniş bir bölümünün açık mavi ve turkuaz tonlarına büründüğü görüldü. Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru uzanan fitoplankton yoğunluğu uzaydan da görülebiliyor.