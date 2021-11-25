Neden burada bekliyoruz anneanne? Annemi özledim...





2 yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban giden 3 yaşındaki kız her şeyden habersiz anneannesiyle birlikte morg önünde bekledi. Minik kızın annesinin öldürüldüğünden habersiz anneannesine; "Biz neden burada bekliyoruz? Annem ne zaman gelecek" diye sorması yürek yaktı.