Neden burada bekliyoruz anneanne? Annemi özledim...

Adana'da Ekin Gökçe Yıldız (20) bir apartmanın bodrumunda silahla vuruldu. Sürünerek kanlar içinde bahçeye çıkan genç kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Yıldız'ın kocasının da 2 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının tek başına büyüttüğü 3 yaşındaki kızın, annesinin ölümünden habersiz anneannesine, "Neden burada bekliyoruz? Annemi özledim" demesi yürekleri burktu.
Olay, önceki sabaha karşı saat 04.00'te Atakent Mahallesi'ndeki Nazar Apartmanı'nda yaşandı. Bodrum katından önce boğuşma, ardından silah sesleri duyuldu. Apartman sakinleri bodrumdan sürünerek bahçeye çıkan kadını kanlar içinde görünce ambulans çağırdı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede ölen kadının 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız olduğu belirlendi.
HEM YETİM HEM ÖKSÜZ KALDI
Apartmanda inceleme yapan polis, bodrumda kan izleri ve boş mermi kovanı bulurken genç kadının burada vurulduğunu belirledi. Ekipler, Ekin Gökçe Yıldız'ın öldürüldüğü apartmandaki 2 kişiyi gözaltına aldı, cinayet şüphelisi erkek arkadaşı Ebubekir T.'yi yakalamak için de çalışma başlattı.
Öte yandan Ekin Gökçe Yıldız'ın eşi Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 5 Ağustos 2019'da husumetlileriyle yaşadığı kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının bu evlilikten 3 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıktı. Ekin Gökçe Yıldız'ın ölüm haberini alan annesi Nermin Yıldız, torunu ile Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi.
2 yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban giden 3 yaşındaki kız her şeyden habersiz anneannesiyle birlikte morg önünde bekledi. Minik kızın annesinin öldürüldüğünden habersiz anneannesine; "Biz neden burada bekliyoruz? Annem ne zaman gelecek" diye sorması yürek yaktı.
Kızının katillerinin bir an önce bulunmasını isteyen Nermin Yıldız, "Önce damadımı, şimdi de kızımı öldürdüler. İdamı geri çıkarsınlar. Benim kızım daha 20 yaşındaydı. Bugün benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" diyerek gözyaşı döktü.