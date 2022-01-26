Haberler Yaşam Haberleri Nefes kesen takiple kadın cinayeti önlendi
Giriş Tarihi: 27.1.2022

Nefes kesen takiple kadın cinayeti önlendi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Nefes kesen takiple kadın cinayeti önlendi
İSTANBUL Şişli'de, boşanmak isteyen eşi İ.B.'yi öldürmekle tehdit eden Eren B., 6 Aralık'ta kayınpederi Mehmet H.'yi boynundan silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı. Karısına yönelik ölüm tehditlerini sürdüren Eren B.'yi yakalamak için titiz bir çalışma yürüten polis, kadının evinin önünde 24 saat nöbet tuttu. Özel Harekât polislerince zanlının evine yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. Eren B.'ye yönelik arama çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlının izine Mecidiyeköy'de ulaştı. Polisten kaçmak isteyen Eren B., bindiği takside bekçileri karşısında görünce şoke oldu. Kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı, olası bir kadın cinayeti önlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Murat ile Döndü'nün romanlık aşk öyküsü
Necip Hablemitoğlu’nun avukatı SABAH’a konuştu: Suikastin kilit ismi
İBB Başkanı İmamoğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?
SON DAKİKA: FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı! FETÖ'nün maşası oldu
Başkan Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması: Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir
Son dakika! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kripto para, sosyal medya ve metaverse talimatı! Üç kritik düzenleme geliyor
SON DAKİKA | İşçiye 10 bin 848 TL tazminat! Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni genelge ile açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Nefes kesen takiple kadın cinayeti önlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA