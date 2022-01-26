Nefes kesen takiple kadın cinayeti önlendi

İSTANBUL Şişli'de, boşanmak isteyen eşi İ.B.'yi öldürmekle tehdit eden Eren B., 6 Aralık'ta kayınpederi Mehmet H.'yi boynundan silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı. Karısına yönelik ölüm tehditlerini sürdüren Eren B.'yi yakalamak için titiz bir çalışma yürüten polis, kadının evinin önünde 24 saat nöbet tuttu. Özel Harekât polislerince zanlının evine yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. Eren B.'ye yönelik arama çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlının izine Mecidiyeköy'de ulaştı. Polisten kaçmak isteyen Eren B., bindiği takside bekçileri karşısında görünce şoke oldu. Kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı, olası bir kadın cinayeti önlendi.