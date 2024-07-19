‘Neron Aliye’ye jet iddianame!

NERON ALİYE'NİN 17 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Neron Aliye' hakkında iki kez 'mala zarar verme' suçundan 12 yıla kadar ve 'tehdit' suçundan da 5 yıla kadar olmak üzere toplam 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ay hakkında Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianamede Ay'ın olayı ilk başta kabul etmediği ancak daha sonra tüm ayrıntıları ile anlattığı belirtildi.