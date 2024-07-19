‘Neron Aliye’ye jet iddianame!

Olay, 14 Haziran günü gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesinde yaşandı. Yaşar Soycan (46) ve oğlu Cafer Soycan'ın (26) üzerine kayıtlı iki otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklama ile ilgili çalışma başlattı. Gasp polisi yapılan çalışmalar sonrası kundaklamayı ailenin akrabası olan ve olaydan öncede tehditlerde bulunan Aliye Ay ile 17 yaşındaki yeğeni H.A'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Her iki şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, tutuklandı.
NERON ALİYE'NİN 17 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Neron Aliye' hakkında iki kez 'mala zarar verme' suçundan 12 yıla kadar ve 'tehdit' suçundan da 5 yıla kadar olmak üzere toplam 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ay hakkında Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianamede Ay'ın olayı ilk başta kabul etmediği ancak daha sonra tüm ayrıntıları ile anlattığı belirtildi.
Soruşturma aşamasında Aliye Ay'ın olay yerinde günlerce keşif yaptığı, bölgenin krokisini çıkardığı, olay yerine gelirken bile üzerine ne giyeceğine önceden belirlediği tespit edilmişti. Ay'ın ayrıca internetten de kundaklamayı nasıl gerçekleştireceği yönünde araştırmalar yaptığı, para vereceğini söylediği yeğeni ile birlikte olayı gerçekleştirdiği belirlenmişti.