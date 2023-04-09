Neşet Ertaş ailesi Erol Parlak’tan suç duyurusu! "Karalama kampanyasına maruz kaldım"

Neşet Ertaş'ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak'ın 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' kitabının, babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu.

Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ın ailesi avukatlarıyla birlikte, ''Neşet Ertaş, 40 kiloya düşmüşken dördüncü evre kanser hastasıyken kitap için evine gelinip alınmış bir imza var. Doktor raporu olmadan 74 yaşındaki kanser hastasından alınmış bir imza. Kitaba dayalı film çekiyoruz diyenler aslında temelden dayanıksız kalacaklar'' iddiasında bulunmuşlardı. Mahkeme, Mustafa Uslu'nun yapımını üstlendiği 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filme yayın yasağı koymuştu. Erol Parlak ve Neşet Ertaş'ın ailesi arasındaki davalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

"25 YIL SÜREYLE HAK SAHİBİYİM''

Prof. Dr. Erol Parlak, Neşet Ertaş'ı ailesi ve Kalan Müzik hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Parlak dilekçesinde, 2012'de Neşet Ertaş tarafından kendisine belirtilen eserlerin 25 yıl süreyle dilediği yapım şirketiyle aranje edebileceği, dilerse konser icra ederek tüm dünyada çoğaltılması ve yorumlaması hususlarında hak sahibi ve yetki verildiğini iddia etti. Parlak, Ertaş ailesinin bunu bilmesine rağmen sahte, çarpıtma ve kötü niyetli iddialarla anlaşmalı kurumlara ihtar göndererek mesleğini icra etmesine engel olduklarını belirtti.

"HAKARETE MARUZ KALDIM''

Ertaş ailesinin karalama kampanyasına maruz kaldığını ifade eden Erol Parlak, bir açıklama videosunda Ertaş ailesinin kendisi hakkında 'haysiyetsiz, arsız, ahlaksız' şeklinde hakaretlerde bulunduklarını iddia etti. Erol Parlak, Ertaş ailesi hakkında Haksız rekabet, Hakaret, Tehdit, İftira, Huzur ve Sükunu Bozma, Halkı Kin ve Düşmanlığı Tahrik suçlarından suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.