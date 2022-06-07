Nevşehir-Aksaray karayoluna yağış engeli

Yolda mahsur kalan araçlar, karayolları ve kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Karayolları, belediye ve itfaiye ekiplerinin karayolunu açmak için çalışmaları aralıksız devam ederken Antalya'dan Kayseri istikametine gittiği sırada mahsur kalan bir vatandaş, "Buraya geldiğimde 50 santim civarında su vardı. Aracımızda mahsur kaldık. Aracımız da arıza yaptı, çekici ile çektiriyoruz" dedi.