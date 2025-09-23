Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de akıl almaz ölüm: Ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 23.9.2025 00:07

Nevşehir'de akıl almaz ölüm: Ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti!

Nevşehir’de başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

İHA
Edinilen bilgiye göre, dün erkek arkadaşıyla birlikte motosikletle Mersin'den tatil için Nevşehir'e gelen 46 yaşındaki Özlem Y., bugün başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içti. İlaç içtikten kısa bir süre sonra Özlem Y.'nin fenalaştığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, Özlem Y.'yi ilk müdahale sonrası Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özlem Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

