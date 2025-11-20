Nevşehir’de dev uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik, kent merkezi, Avanos, Acıgöl ve Ürgüp ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 14'ü emniyetteki ifadelerinin ardından, 2'si de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, Nevşehir'de 4 ay süren çalışmanın ardından 18 Kasım'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 247 personelin yer aldığı, helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış, 568 gram sentetik uyuşturucu, 964 uyuşturucu hap, 210 gram esrar, 38 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirilmişti.